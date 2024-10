Plus Kottenheim/Mendig/Pellenz Tischtennis-Bezirksoberligist muss zweimal ran: Mendig ist doppelt gefordert Von Bernd Linnarz Bei Tischtennis-Bezirksoberligist Fortuna Kottenheim ist die Stimmung nach 6:0 Zählern zum Saisonstart bestens. „Wir sind hoch motiviert und wollen in jedem Fall im oberen Drittel der Tabelle die Saison abschließen“, sagt Mannschaftsführer Christian Schnack. Dabei hatte der aktuelle Tabellenführer bewegte Zeiten in der Saisonpause zu meistern. Lesezeit: 1 Minute

Gleich neun Spieler haben den Verein verlassen, der im Gesamten zwei Mannschaften verloren hat. Aber in der ersten Mannschaft stehen der Fortuna nun gleich fünf motivierte und gute Spieler zur Verfügung. Ob es gelingt, oben dranzubleiben, bleibt in der stark besetzten Liga offen. Am Wochenende hat die Fortuna spielfrei. Schneider: Das ...