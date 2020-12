Rhein-Lahn

Nach dem aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten Abbruch der vergangenen Tischtennis-Saison, steht die neue Runde nun in den Startlöchern. Auch diese Saison wird dabei wieder eine besondere sein. Das zeigt nicht nur die Tatsache, dass die Spielmodalitäten nach wie vor noch nicht final feststehen, sondern auch ein Blick auf die Staffeleinteilung: In der Bezirksliga Ost gehen in diesem Jahr ganze zwölf Mannschaften an den Start – zwei mehr als üblich. Mit vier Teams aus dem RLZ-Land ist auch aus lokaler Sicht Spannung vorprogrammiert.