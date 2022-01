Tischtennis-Bezirksliga Süd: Starker Start für Hungenroth, Sohren und Kludenbach

Während die besten Tischtennis-Mannschaften aus der Region Rhein-Hunsrück (Verbandsoberligist VfR Simmern, die Verbandsligisten TuS Dichtelbach und TuS Rheinböllen, die Bezirksoberligisten SG Biebernheim/Niederburg und SV Beltheim sowie Frauen-Verbandsoberligist VfR Simmern) am ersten Januar-Wochenende noch Pause hatten, stand in der Bezirksliga Süd ein volles Programm an. Bis auf den VfR Simmern II sind alle Rhein-Hunsrück-Vertreter im Einsatz gewesen – und der TTC Hungenroth, der TuS Sohren und der TTC Kludenbach durften sich über einen gelungenen Jahresauftakt freuen.