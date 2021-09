In der Tischtennis-Rheinlandliga sind der TTV Andernach und Fortuna Kottenheim am Wochenende gefordert. Bereits an diesem Samstag um 17 Uhr erwartet der TTV Andernach in der Sporthalle der Sankt-Stephan-Grundschule die Reserve des TuS Weitefeld-Langenbach. „Es ist zwar ein starker Gegner, aber nach der Pleite in Höchstenbach muss einfach ein Sieg her“, gibt Mannschaftsführer Martin Link eine klare Marschrichtung vor.