Plus Mendig/Ockenfels SV Mendig ist weiter auf Kurs – Krimi in Ockenfels endet mit Kottenheimer Niederlage Von Bernd Linnarz Lesezeit: 1 Minute In der Tischtennis-Rheinlandliga bleibt der SV Eintracht Mendig durch einen 7:3-Heimerfolg gegen den VfL Nastätten auf Kurs und festigte den zweiten Tabellenplatz.

Garanten für den Erfolg waren mit zwei Siegen am oberen Paarkreuz Jan Hillesheim und unten Bernd Schuler. Nachwuchstalent Mika Korn holte an der Seite von Bernd Schuler ein Doppel und kämpfte sich in seinem ersten Einzel zu einem Fünfsatzerfolg. „Jetzt kommen zunächst einmal drei Wochen Pause und dann gibt es ...