Bis am Donnerstagabend um 20.36 Uhr zum ersten Mal kurz das Licht flackert, scheinen nichts und niemand, erst recht nicht der ASV Grünwettersbach, den TTC Zugbrücke Grenzau auf dem Weg zum ersten Heimsieg der Saison stoppen zu können. Wenige Momente später legt sich die Dunkelheit über das vorweihnachtliche Brexbachtal – und in der Zugbrückenhalle nimmt ein denkwürdiger Tischtennisabend seinen Lauf, wie ihn auch die mehr als vier Jahrzehnte währende und an Höhepunkten und Kuriositäten wahrlich nicht arme Bundesliga-Historie des Traditionsvereins aus dem Westerwald noch nicht zu bieten hatte.