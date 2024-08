Plus Rhein-Lahn Start der neuen Tischtennis-Saison wirft ihre Schatten voraus: Mit Viererteams werden die Karten neu gelegt Von Nico Schmidt i Philipp Wallroth (hier beim Aufschlag) und Sascha Graf erwarten als Aufsteiger mit der SG Untere Lahn in der als ausgeglichen geltenden Verbandsliga eine herausfordernde Runde. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv Statt zu sechst wird in Kürze in allen anderen Tischtennis-Ligen nur noch zu viert gespielt. Das bedeutet, dass insgesamt die Karten komplett neu gemischt werden. Lesezeit: 4 Minuten

In Kürze fliegen in den Hallen die Plastikbällchen wieder über die Platten. Neben dem TV 1860 Nassau, der weiterhin in der Oberliga Südwest antritt, sind die Frauen und Männer des VfL Nastätten sowie die SG Untere Lahn sowie der TuS Himmighofen oberhalb ihrer Region vertreten. Verbandsoberliga Die Frauen des VfL Nastätten haben ...