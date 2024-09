Plus Kreis Birkenfeld Starker Start des TTC Nahbollenbach: Zwei Siege zum Auftakt der Kreisoberliga Fulminant, mit zwei Derby-Siegen ist der TTC Nahbollenbach in die Saison der Tischtennis-Kreisoberliga gestartet. Derweil geriet der Auftakt der SG Birkenfeld/Heimbach eine Etage höher durchwachsen. Lesezeit: 1 Minute

In der Bezirksliga musste die SG Birkenfeld nach einem 5:5 beim TuS Sohren eine 2:8-Niederlage beim TV Niederhausen II hinnehmen. In Sohren punkteten Michael Groß (2), Rolf-Dieter Köhler und Marco Conrad im Einzel sowie das Doppel Conrad/Andreas Alsfasser. Die beiden Zähler in Niederhausen gingen auf die Konten von Groß und ...