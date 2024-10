Plus Frei-Laubersheim Starke Gäste: Erste Härtetests für die SG Frei-Laubersheim Nach zwei deutlichen Siegen bei Mitaufsteigern bekommen es die Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in ihren ersten Heimspielen mit Schwergewichten der Verbandsoberliga zu tun. Lesezeit: 1 Minute

Am heutigen Samstag, 18 Uhr, ist der SV Wolsfeld in der Winzenheimer Schulturnhalle zu Gast, am Sonntag, 11.30 Uhr, der VfR Simmern. „Neben der TTG Mündersbach/Höchstenbach sind das die stärksten Mannschaften der Liga“, sagt Kristof Bielinski. „In vielen einzelnen Spielen stehen die Chancen 50:50, in der Summe sehe ich uns ...