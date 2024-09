Plus Kirn

Spannender Neuzugang für den TTC Kirn: Vom Fußballtalent zum Tischtennis-Ass

Von Gert Adolphi

i Oberliga-Premiere: Steven Poensgen, Eigengewächs des TTC Kirn, war am Aufstieg in die Top-Liga maßgeblich beteiligt. Foto: Klaus Castor

Nach dem Durchmarsch von der Verbands- in die Oberliga stehen die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn vor einer herausfordernden, aber auch spannenden Saison. „Es ist etwas Besonderes“, sagt Johnas Henrich vor der Auftaktbegegnung am Samstag, 18 Uhr, beim TV Nassau. Der Kirner Spielführer erläutert: „Kirn war zuletzt in den 90ern für ein, zwei Jahre in dieser Klasse. Da war ich noch nicht geboren.“