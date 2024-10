Plus Kreis Ahrweiler Sinzig bleibt gegen Mülheim chancenlos – Niederlützingen hat wohl das Siegen verlernt Von Bernd Linnarz i Nichts zu holen gab es für die SG Sinzig/Ehlingen, hier mit Nils Damke (links) und Marcel Hippchen, gegen den TTC Mülheim, der mit dem 8:2 die Tabellenspitze erreichte. Foto: Vollrath In der Tischtennis-Rheinlandliga war der TTC Mühlheim für die SG Sinzig/Ehlingen eine Nummer zu groß. In der Jahnhalle unterlag die SG mit 2:8. „Das war das erwartet schwere Spiel gegen den Topfavoriten der Liga. Wir hatten letztlich kaum eine Chance“, berichtete Mannschaftsführer Marcel Hippchen. Lesezeit: 2 Minuten

Für die Gegenpunkte sorgten in der zweiten Einzelrunde Jonas Sonntag und Christian Ehlers mit zwei Erfolgen am unteren Paarkreuz. Bereits in der Anfangsphase hatten die Sinziger etwas enttäuschend mit 0:4 zurückgelegen. Mit dem Erfolg kletterte der TTC Mühlheim nun an die Tabellenspitze. In der Bezirksoberliga verbuchte die Reserve der SG Sinzig/Ehlingen ...