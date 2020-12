Simmern

Beim 1. FSV Mainz 05 III ist der VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga mit 2:10 unter die Räder gekommen. Die Mainzer, die bislang noch nie in Bestbesetzung angetreten waren, hatten ausgerechnet gegen die Kreisstädter fast alle Mann an Bord. Beim VfR fehlte lediglich Lucas Senscheid, der in Paris lebt.