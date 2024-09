Plus Hargesheim/Roxheim

Silberjubiläum längst erreicht: Trotzdem reizt die SG Hargesheim/Roxheim die sportliche Herausforderung

Von Gert Adolphi

Die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim sind zurück in der Verbandsoberliga und erwarten zum Auftakt am Samstag, 15 Uhr, in der Roxheimer Birkenberghalle die SG Gonsenheim/Dienheim.