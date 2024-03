Plus Wirges Sieg gegen Weitefeld reicht dem TTC nicht: In Wirges ist der Abstieg wohl besiegelt Von Marco Rosbach Lesezeit: 1 Minute Beim TTC Wirges stehen in der Tischtennis-Oberliga die Zeichen auf Abstieg, wenngleich das Team zuletzt auch wieder Spiele für sich entscheiden konnte.

TTC Wirges - DJK SV RW Finthen 4:6. Im Heimspiel gegen die Gäste aus dem Mainzer Stadtteil hatten die Wirgeser Pech, dass Spitzenspieler Frederik Stadler mit in den Westerwald kam. „Er hatte nur sechs Einsätze in dieser Saison, davon zwei gegen uns“, sagte TTC-Mannschaftsführer Michel Müller. In spannenden Doppeln, die ...