Der VfL Nastätten hat in der Tischtennis-Verbandsliga eine bittere Niederlage einstecken müssen. Die SG Untere Lahn hat zwei Siege eingefahren und sich somit das „Finale“ um die Herbstmeisterschaft in der Bezirksoberliga verdient. In der Bezirksliga gab es Siege und Niederlagen für die heimischen Vertreter.