Kreis Ahrweiler

Die SG Sinzig/Ehlingen hat den ersten Sieg dieser Tischtennissaison in der Rheinlandliga errungen. In der Jahnhalle gab es am Samstag einen souveränen 11:1-Kantersieg gegen den TTV Alexandria Höhn. „Das war eine hoch konzentrierte Leistung. Letztlich lief alles optimal“, freute sich der Sinziger Mannschaftsführer Marcel Hippchen über einen starken Auftritt.