SG Sinzig/Ehlingen II steht kurz vor dem Titelgewinn – TTC Karla bietet Tabellenführer Paroli

In der Tischtennis-Bezirksoberliga hat der TTC Karla beim knappen 6:9 gegen Tabellenführer TTG Torney in der Mehrzweckhalle Lantershofen eine starke Leistung geboten. „Durch den kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Ockenfels hatten wir uns gar keine Hoffnungen gemacht", berichtete Mannschaftsführer Marvin Krupp.

Doch dann kam es doch anders. Mit etwas mehr Glück wäre sogar ein Punkt drin gewesen für die Gastgeber. Letztlich gab die 1:3-Bilanz in den Doppeln den Ausschlag zugunsten des Tabellenführers. Gut beim TTC agierte Moritz Ulrich mit zwei Erfolgen am unteren Paarkreuz. „Wenn wir diese Leistung immer an die Tische ...