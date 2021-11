In der Sinziger Jahnhalle hat die SG Sinzig/Ehlingen am Sonntagmittag Primus TTC Mühlheim in der Tischtennis-Rheinlandliga die erste Saisonniederlage beigebracht. Nach einer starken und konzentrierten Leistung gewannen die Sinziger mit 9:4. Fairerweise muss allerdings erwähnt werden, dass der Primus nicht Topbesetzung angetreten ist.