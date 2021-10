In der Tischtennis-Rheinlandliga hat es für die SG Sinzig/Ehlingen einen ebenso kuriosen wie dramatischen und spannenden Saisonstart gegeben. In der Jahnhalle hieß es nach einer sehr umkämpften Partie am Ende 8:8 gegen den TuS Weitefeld/Langenbach II. Kurios dabei: Die Gastgeber gewannen alle vier Doppel, bewiesen aber in den Einzeln einen fast schon gewagten Mut zur Lücke.