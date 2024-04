Plus Kreis Ahrweiler

SG Sinzig verliert, hat Klassenverbleib aber vorzeitig sicher – 7:9 gibt Karla zu denken – Adenau zufrieden

Von Bernd Linnarz

In der Tischtennis-Rheinlandliga hat es für die SG Sinzig/Ehlingen in der Jahnhalle eine ernüchternde 3:7-Niederlage gegen den TTC Mühlheim gegeben. Dennoch darf die SG aufatmen, sie spielt auch in der nächsten Saison in dieser Klasse.