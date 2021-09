Trotz noch bestehenden Trainingsrückstands ist man bei der SG Sinzig/Ehlingen zum späten Start in die Tischtennis-Rheinlandliga guter Dinge. Los geht es für die Kombinierten am Samstag um 18 Uhr in der Sinziger Jahnhalle mit dem Match gegen den TuS Weitefeld/Langenbach II.