Plus Roxheim SG Hargesheim/Roxheim: Fürsorglichkeit beschert Fünf-Satz-Sieg Von Gert Adolphi Mit dem 7:3-Heimsieg über Mitaufsteiger SG Gonsenheim ist den Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim ein überzeugender Start in die Verbandsoberliga gelungen. Lesezeit: 1 Minute

„Wir sind ganz glücklich“, sagte die Hargesheimer Teamsprecherin Hannelore Huber und fügte an: „Es hat Spaß gemacht, denn es war gegen neue Gegnerinnen eine Anforderung.“ So deutlich, wie das Ergebnis es vermuten lässt, war das Kräfteverhältnis nicht. Vier Partien gewannen die Gastgeberinnen erst im fünften Satz, zweimal war Huber beteiligt. In ...