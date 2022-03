SG Hargesheim/Roxheim bleibt ungeschlagen

Die Tischtennis-Frauen der SG Hargesheim/Roxheim bleiben in der Verbandsliga das Maß aller Dinge. Am Doppelspieltag in der Roxheimer Birkenberghalle bezwang das Nahe-Team die TTF Asbacher Land mit 7:3 und die ASG Altenkirchen II mit 8:2. Das SG-Doppel mit Sabrina Wohlfahrt und Elfriede Stephan legte im Eröffnungsspiel jeweils 3:1-Siege vor.

Die beiden waren auch im Einzel nicht zu schlagen, feierten jeweils drei Erfolge. Elfriede Stephan brachte das Kunststück fertig, in sämtlichen sechs Einzelmatches ohne Satzverlust zu bleiben. Sabrina Wohlfahrt (Foto) gab lediglich einen Durchgang ab. Gegen die Altenkirchenerinnen steuerte auch Hannelore Huber einen Zähler bei. Sie bewies dabei Nervenstärke, gewann mit 13:11 im fünften Satz. Die Hargesheimerinnen bleiben damit ungeschlagen und haben drei Minuspunkte Vorsprung auf den Zweiten, den VfL Nastätten. Als Spielgemeinschaft darf der aktuelle Spitzenreiter allerdings nicht aufsteigen, wird also auch in der nächsten Saison wieder in der Verbandsliga aufschlagen. olp Foto: Klaus Castor