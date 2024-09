Plus Roxheim SG Hargesheim: Überraschung knapp verpasst Haarscharf schrammten die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga an einem Unentschieden vorbei. Lesezeit: 1 Minute

„Das war schade, denn wir sind so gut gestartet“, sagte SG-Sprecherin Hannelore Huber nach der 4:6-Heimniederlage gegen den RSV Klein-Winternheim. Sabrina Wohlfahrt mit Elfriede Stephan sowie Huber mit Donata Eder hatten in den Doppeln eine 2:0-Führung vorgelegt, es fehlten nur noch drei Siege in den Einzeln zum erhofften Punktgewinn. In ...