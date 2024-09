Plus Bad Kreuznach

SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim: Zuversicht dank drei starken Zugängen

Von Gert Adolphi

Nachdem sie dank der souverän errungenen Meisterschaft in der Verbandsliga in die Verbandsoberliga zurückgekehrt sind, wollen sich die Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim auch in der höheren Klasse nicht mit einer Nebenrolle begnügen.