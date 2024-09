Plus Bad Kreuznach SG Frei-Laubersheim begeistert: „Das beste Team, das wir je hatten“ Nach dem glatten 10:0 bei der TTSG Wittlich wollen die Tischtennisspieler der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in der Verbandsoberliga auch bei ihrem zweiten Mitaufsteiger einen Sieg einfahren. Lesezeit: 1 Minute

„Von den nackten Zahlen her sollten wir Favorit sein“, sagt SG-Spielführer Kristof Bielinski vor der Partie am Samstag, 14 Uhr, beim VfL Oberbieber, schränkt aber ein: „Es ist für uns eine neue Mannschaft, wir wissen nicht, was uns erwartet.“ In Thomas Bauer kennen die Frei-Laubersheimer nur einen gegnerischen Spieler. Die ...