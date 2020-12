Frankfurt/Region

Michael Geiger sprach von einer „Herkulesaufgabe unter Hochdruck“, die das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes und die Vertreter seiner 18 Landesverbände via Telefonkonferenz gemeinsam „bestmöglich gelöst“ haben. „Ein Trainer würde stolz sagen: Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, so der DTTB-Präsident. Die getroffene Entscheidung beinhaltet, dass die Saison 2019/20 für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga inklusive Pokal- und Relegationsspielen aufgrund des Coronavirus beendet ist.