Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 14:45 Uhr

Region

SF Höhr-Grenzhausen im Dreierpack: Heimspieltage für die Westerwälder Tischtennis-Oberligisten

Nach einem spielfreien Wochenende sind die Westerwälder Mannschaften in der Tischtennis-Oberliga wieder gefordert. Während der TuS Weitefeld-Langenbach gegen den TV 1860 Nassau den nächsten Anlauf unternimmt, die ersten Punkte einzufahren (So., 11 Uhr), geht der TTC Zugbrücke Grenzau zweimal und Aufsteiger SF Höhr-Grenzhausen gleich dreimal an die Platte. Einzig der TTC Wirges setzt auch an diesem Wochenende aus.