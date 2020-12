Simmern/Worms

Mit ihrem 8:4 beim TTC Worms-Horchheim hat die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in der Tischtennis-Verbandsoberliga so etwas wie ein Lebenszeichen gesendet. Zuvor war sie nämlich mit einem 0:12 beim VfR Simmern in die Saison gestartet. „In der Formation waren wir nicht konkurrenzfähig“, stellte SG-Spitzenspieler Kristof Bielinski fest.