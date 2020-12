St. Katharinen

Am Ostersonntag feierte Justin Seckler, der Sportler des Jahres 2019 im Kreis Bad Kreuznach, seinen 18. Geburtstag. Es war fest geplant, dass der St. Kathariner am Tag zuvor das Tischtennis-Vorgabeturnier in Sohren bestreitet und dort in seinen Geburtstag hineinfeiert, da das Turnier erfahrungsgemäß bis in die Morgenstunden andauert. Doch die Corona-Krise machte dem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung. Das Turnier wurde wie so viele andere Veranstaltungen auch abgesagt.