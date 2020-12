Grenzau

Wenn eine Dreisatzniederlage zum Spiel des Tages avanciert, muss etwas Besonderes passiert sein. Und in der Tat waren es außergewöhnliche Faktoren, die dem 18-jährigen Oberligaspieler Vincent Schwickert beim 2:3 seines TTC Zugbrücke Grenzau gegen den ASV Grünwettersbach zum Debüt in der Tischtennis-Bundesliga verhalfen. Weil Ioannis Sgouropoulos noch bis Samstag bei der U 21-EM im Einsatz war und Mihai Bobocica wegen der akuten Corona-Gefahr in seiner italienischen Heimat nicht anreisen konnte, rückte die Nummer drei der Grenzauer Reserve auf und erlebte die wohl aufregendste Viertelstunde seines noch jungen Lebens.