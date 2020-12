Ernst

Auch Bernd Schuler ist momentan zur Tatenlosigkeit verdammt, was seinen geliebten Sport betrifft. Das 71-jährige Tischtennis-Ass aus Ernst muss auf das tägliche Training und die fast wöchentlichen Meisterschaften und Ligapartien aufgrund des Coronavirus wie alle anderen auch verzichten. Der Rentner und frühere Diplom-Psychologe ist immer noch die Nummer eins beim besten COC-Klub TV Cochem, mit dem er in der 2. Rheinlandliga Nord-Ost an die Platte geht. Als Einzelkämpfer mischt der „Hexer“, wie er genannt wird, seit Jahren die Meisterschaften in Deutschland und im Ausland auf.