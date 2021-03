Jetzt also doch: Der Tischtennis-Verband Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) bricht die Saison in all seinen Ligen bis hinunter auf Kreisebene ab. Die bislang erzielten Mannschaftsergebnisse werden annulliert, es gibt keine Auf- oder Absteiger. Lediglich die Einzelresultate bleiben für die Ermittlung des Ranglistenwerts (TTR) gültig.