Mit einem Heimspiel startet am Samstag um 19 Uhr die Tischtennissaison für den VfR Simmern gegen die TTG Daun-Gerolstein in der Verbandsoberliga. Nach dem Abbruch der Vorsaison erwartet der VfR wieder eine spannende Meisterschaftsrunde und möchte in der oberen Tabellenhälfte landen.