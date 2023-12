Zwei Heimspiele stehen für den TTC Zugbrücke Grenzau in diesem Jahr noch auf dem Plan – gegen den Post SV Mühlhausen (Sa., 16. Dezember, 19 Uhr) und gegen den ASV Grünwettersbach (Do., 21. Dezember, 19 Uhr). Jetzt ist auch klar, wie es für die Brexbachtaler im neuen Jahr in der Tischtennis-Bundesliga weitergeht.