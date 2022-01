RTTVR verlängert die Saison – Präsident Heinemann fordert zu Akzeptanz auf

Das Präsidium des Tischtennisverbandes Rheinland/Rheinhessen (RTTVR) hat sich erneut ausführlich mit der derzeitigen Pandemielage und den Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz befasst. Nach wie vor besteht Einigkeit darüber, dass der Spielbetrieb nicht unterbrochen werden soll. Trotzdem soll allen, die in der derzeitigen Situation nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, kein Nachteil entstehen. Daher wurde die Möglichkeit, Spielverlegungen auch ohne Zustimmung des Gegners beantragen zu können auf alle Spiele bis Ende Februar ausgeweitet. „Niemand, der in der jetzigen Situation nur mit Unbehagen am Spielbetrieb teilnehmen würde, soll dazu gezwungen werden, antreten zu müssen. Umgekehrt soll aber allen, die auch in der jetzigen Lage weiterhin ihren Sport ausüben möchten, ebendas ermöglicht werden“, heißt es in einem Schreiben des Verbandes.