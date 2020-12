Niederlützingen

Eigentlich war er ja schon für Juni geplant, doch nun hat Regionstag der Tischtennisspieler aus Ahrweiler/Mayen-Cochem in der Lavahalle in Niederlützingen stattgefunden. Eine der Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, die natürlich auch in der Tischtennisszene starke Auswirkungen hatte.