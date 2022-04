Eigentlich wollte der VfR Simmern in der Tischtennis-Verbandsoberliga einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, aber am Ende kam es anders. Mit 3:9 mussten sich die Hunsrücker dem Vorletzten TTC Grün-Weiß Kirn geschlagen geben, auch weil Spitzenspieler Markus Streicher kurzfristig ausfiel. Kirn reiste mit voller Kapelle an.