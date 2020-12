Bad Königshofen

Es ist passiert: Nach der dritten 0:3-Niederlage in Folge und der siebten Pleite insgesamt ist der TTC Zugbrücke Grenzau auf den letzten Platz der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) abgerutscht. Während die Westerwälder beim TSV Bad Königshofen chancenlos waren, konnte das bisherige Schlusslicht TTC OE Bad Homburg beim TTC Fulda-Maberzell zumindest eine Partie für sich entscheiden und sich so denkbar knapp an Grenzau vorbeischieben. Die beiden noch sieglosen Teams treffen am kommenden Sonntag direkt aufeinander.