Bad Kreuznach/Kirn

Der Verbleib in der Tischtennis-Verbandsoberliga ist das gemeinsame Ziel des TTC Grün-Weiß Kirn und der SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim in der anstehenden Saison. Die SG hat schon Erfahrung im Kampf gegen den Abstieg. Die Mannschaft rutschte in den zurückliegenden Spielzeiten immer weiter nach hinten und belegte beim Abbruch der vorigen Saison den vorletzten Platz und blieb nur dank einer großzügigen Härtefallregelung in der Liga.