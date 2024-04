Plus Kirn

Party gefeiert: TTC Kirn steigt als Meister in die Oberliga auf

i Meisterteam: Der TTC Kirn steigt mit Eugen Mauter (von links), Steven Poensgen, Szymon Kulczycki und Mannschaftskapitän Johnas Henrich souverän in die Oberliga auf. Foto: Klaus Castor

Die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn haben schon zwei Spiele vor Saisonende den Durchmarsch perfekt gemacht. Mit dem vor allem in der Höhe überraschenden 8:2-Heimsieg über die SF Nistertal, denen er im Hinspiel noch 3:7 unterlegen war, beseitigte der Aufsteiger letzte, nur noch theoretische Zweifel an der Meisterschaft in der Verbandsoberliga und dem Aufstieg in die Oberliga.