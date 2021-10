Para-DM im Nassauer Leifheit Campus verspricht am Wochenende hochklassigen Sport

Der TV 1860 Nassau ist an diesem Wochenende einmal mehr Gastgeber einer Tischtennis-Spitzenveranstaltung. In der Sporthalle des Leifheit Campus richten Erwin Gabel und seine vielköpfige Helfer-Crew die Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis für SeniorInnen aus. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden die Veranstaltungen verschoben und so kam es zu einer zeitlichen Nähe zur Sichtung der Nachwuchsmannschaften seitens des DTTB. 14 Frauen und 72 Männer aus den Landesverbänden des Deutschen Behindertensportverbandes haben gemeldet und werden in Einzel-, Doppel- und Mixed um die nationalen Titel in den unterschiedlichen Klassen kämpfen.