Grenzau

Wenn einer mit dem TTC Zugbrücke Grenzau groß geworden ist, dann er. Sein Vater Manfred hat als junger Kerl den Verein gegründet und daraus eine der führenden Tischtennishochburgen in der Republik, phasenweise in Europa gemacht. Dennoch, betont Olaf Gstettner, sei es nie sein Ziel gewesen, den Verein selbst als Vorsitzender anzuführen. Dass er genau dies jetzt aber doch tut, liegt vielleicht nicht nur, aber ein Stückweit sicher auch an den Genen.