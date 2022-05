Das letzte Saisonspiel des TuS Weitefeld-Langenbach in der Tischtennis-Oberliga Südwest stand sinnbildlich für das ganze Spieljahr: Vom Stamm standen bei der 1:9-Niederlage im Westerwald-Derby gegen den TTC Wirges lediglich Jonas Röhrig und Paul Richter am Tisch. Felix Meyer und Felix Simon füllten das Vierer-Team auf – zwei Spieler, die normalerweise in der zweiten beziehungsweise vierten Mannschaft des TuS aktiv sind.