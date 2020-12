Nassau

Die für November vorgesehenen Begegnungen mit TTC Nünschweiler, DJK Heusweiler, TTC Berus und Titelkandidat SV Windhagen sind nach der vom DTTB-Präsidium angeordneten Unterbrechung der Saison auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Für den TV 1860 Nassau soll es in der Tischtennis-Oberliga Südwest am 6. Dezember, mit dem Derby beim TTC Wirges und tags darauf gegen den TSV Wackernheim weiter gehen. So zumindest lautet der offizielle Plan.