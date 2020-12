Oberliga-Auftakt am Sonntag: ASG- Frauen treffen auf alte Bekannte

Altenkirchen

Jetzt dürfen auch die Tischtennisspielerinnen der ASG Altenkirchen endlich wieder den Wettkampfmodus einschalten. Durch den kurzfristigen Rückzug der TSG Heidesheim aus der Oberliga Südwest und die damit verbundene Absage der Auftaktbegegnung kommt es am Sonntagvormittag ab 10 Uhr in der Sporthalle der Altenkirchener Pestalozzi-Grundschule zum Wiedersehen mit dem SV Windhagen. Nicht nur, dass die Gäste aus dem Kreis Neuwied im vergangenen Jahr genauso wie die Kreisstädterinnen noch in der Verbandsoberliga aktiv waren und das Aufstiegsrecht wahrnahmen, im SVW-Aufgebot stehen mit Alexandra Engels (ehemals Schumacher) und Julia Schuh zwei ehemalige Altenkirchener Spielerinnen, wobei Engels kurz nach der Geburt ihrer Tochter nicht dabei sein wird.