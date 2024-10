Plus Nassau

Oberliga: Gebeutelter TV 1860 Nassau lässt erneut Federn

i TT Nassau David Saleny Foto: ANDREAS HERGENHAHN

Ohne Christian Schanne (Fieber) und den am Knie verletzten Sebastian Siry musste Tischtennis-Oberligist TV 1860 Nassau das schwere Auswärtsspiel beim TTC Berus bestreiten und sich am Ende mit einem 5:5 zufrieden geben. Dabei war der junge Tscheche David Saleny (Foto) der nervlichen Belastung in hitziger Atmosphäre nicht gewachsen und musste sowohl Til Sander als auch dem Luxemburger Julien Pistorius den Vortritt lassen. Somit war ein weiterer Punkt weg, die angepeilte Titelverteidigung ist für die Nassauer bereits in weite Ferne gerückt. Am Sonntagmittag sprang bei den TTF Frankenthal aber immerhin ein 6:4-Sieg für die Nassauer heraus. Hier gab Felix Hees sein Debüt. „Er hat seine Feuertaufe bestanden und sich gegen Maurice Engel, einen der erfolgreichsten Spieler der Klasse auf den hinteren Positionen mit 1:3 sehr gut präsentiert“, lobte Erwin Gabel nicht nur den jungen Neuzugang, sondern auch Routinier Michal Vavra. „Er hat sich am Wochenende die Note 1 verdient.“ Der 62-jährige Zsolt-Georg Böhm gefiel ebenfalls, obwohl er sich dem Abwehrer Max Bury nach hartem Kampf knapp geschlagen geben musste. Gabel nahm zudem die Leistungssteigerung David Salenys mit Freude zur Kenntnis. Alle einzelnen Ergebnisse: