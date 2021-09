Nur Pletea gewinnt einen Satz in Düsseldorf: Grenzau kann gegen den souveränen Tabellenführer nichts ausrichten – Hohmeier mit gutem Debüt

Wenn man die Historie betrachtet, sind sich Borussia Düsseldorf und der TTC Zugbrücke Grenzau noch immer ganz nah – als Nummer eins und Nummer zwei der ewigen Tabelle der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Doch trotz des vielversprechenden Saisonstarts mit Siegen gegen Bremen und Bad Homburg müssen die Westerwälder akzeptieren, dass ihnen der alte Rivale vom Rhein in vielerlei Hinsicht weit voraus ist. „In Düsseldorf kann man verlieren“, erkannte TTC-Manager Markus Ströher nach der 0:3-Niederlage am Mittwochabend die Leistung des Gegners an. Der führt die die Tabelle mit nunmehr 10:0 Punkten an, während Grenzau mit 4:4 Zählern schauen muss, die gute Ausgangssituation in den nächsten Begegnungen nicht zu verspielen.