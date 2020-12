Grenzau

Die erste Chance des Wochenendes auf einen Sieg in der Tischtennis-Bundesliga ist vertan, nun muss sich der TTC Zugbrücke Grenzau kurz sammeln und dann am Sonntag (15 Uhr) gegen den TTC Neu-Ulm – ebenfalls in eigener Halle – einen neuen Anlauf nehmen. Am Freitagabend sahen die Fans ein tapfer kämpfendes Grenzauer Team, das aber mit 1:3 gegen Werder Bremen verlor.