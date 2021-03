Zum zweiten Mal in Folge beendet der TTC Zugbrücke Grenzau seine Saison in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) mit nur drei Siegen auf dem vorletzten Platz. Im letzten Spiel der Hauptrunde verpassten es die Brexbachtaler, die eigene Bilanz noch etwas aufzuhübschen. Bei Werder Bremen setzte es am Montagabend eine 1:3-Niederlage.